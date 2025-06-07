Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала ABC News, от президента Владимира Зеленского прозвучало резкое высказывание, касающееся вышеописанной риторики американского лидера Дональда Трампа.

Зеленский ответил на вопрос журналистки, относительно того, осознает ли Дональд Трамп масштабы потерь и страданий народа Украины, когда сравнивает войну с детской дракой.

В частности, президент Украины подчеркнул — подобный взгляд Трампа на войну свидетельствует о непонимании масштабов трагедии, которую переживает народ нашей страны.

Кроме того, гарант добавил — дело касается не только президента Трампа, но и любого человека, не живущего в воюющей стране, и находящегося за тысячи километров: необходимо полноценно прочувствовать всю ту боль, с которой украинцы сталкиваются ежедневно.

Зеленский резюмировал:

…Мы не дети, которые играют с Путиным на детской площадке в парке. Он — убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей.

Ранее мы писали о том, что Трамп уточнял условие, при котором США наложат новый пакет санкций на РФ.