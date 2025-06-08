Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, американские функционеры полагают — угроза кремлевского тирана Владимира Путина ответить Украине за серию дроновых атак на авиабазы в прошлые выходные еще не реализована, и, судя по всему, прогнозируется новый «значительный многосторонний удар».

В какие именно сроки государство-террорист осуществит вышеописанный обстрел Украины, пока не очень понятно, но один источник уверен — массированные удары ожидаются на протяжении нескольких дней (как минимум — с понедельника-вторника, 9 и 10 июня). От неуказанного американского чиновника прозвучало предупреждающее заявление — ответ РФ, похоже, традиционно будет состоять из различных ракет и ударных беспилотников, и станет «огромным, жестоким и безжалостным».

Исходя из мнения эксперта по вопросам РФ «Фонда Карнеги за международный мир» Майкла Кофмана, армия Путина может нацелить баллистические ракеты средней дальности на центральный офис СБУ и правительственные кварталы в Киеве или на региональные управления военной разведки (ГУР МОУ). Также, удары могут быть направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее мы писали о том, что оккупанты продвинулись на Харьковском, Донецком и Сумском направлениях.