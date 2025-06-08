Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Politico, наложение 500-процентных пошлин на ввоз товаров из государств, которые закупают российские энергоносители, первоочередно приведет к разрыву с крупнейшими экономиками мира — речь идет о Китае, Индии и некоторых странах Европы.

Исходя из слов источников, инициатор санкционного законопроекта Линдси Грэм, похоже, признал вышеописанный негативный фактор, и предложил внести в документ исключение для тех стран, которые поддерживают Украину. Такая «привилегия», судя по всему, спасет от 500-процентых тарифов Европейский Союз, который до сих пор приобретает не менее 20 процентов газа у РФ.

При этом, ряд экспертов остается скептически настроенным относительно возможности введения заоблачных тарифов, предлагаемого законопроектом: например, США все еще зависимы от импорта обогащенного урана из РФ для обеспечения топливом своих ядерных реакторов.

Также, 500-процентная тарификация импортирования товаров, произведенных Китаем, спровоцирует резкий рост цен, нарушит логистику поставок, и, в итоге, вызовет массовую безработицу в США.

Политический аналитик Мэтт Цвейг добавил — проект закона Грэма, похоже, претерпит значительные изменения в процессе рассмотрения в Конгрессе США, или еще на стадии ведения предварительных консультаций в администрации Белого дома.

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