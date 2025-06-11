Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), Москва и Пхеньян, судя по всему, попытаются воспользоваться менее открытыми способам формирования путей, через которые граждане КНДР смогут пополнять ряды армии Путина.

Российская верхушка желает увеличить приток северокорейских трудовых мигрантов, не только для восполнения нехватки рабочей силы в РФ, но и для непосредственного компенсирования потерь «второй армии мира». В частности, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов уверен — вполне вероятно, что указанных «трудовых мигрантов» заставят подписывать контракты с оборонным ведомством страны-агрессора.

По мнению аналитиков ISW, новое соглашение между РФ и КНДР прямо нарушает резолюцию ООН, которую подписала Москва: документом запрещается Северной Корее отправлять своих граждан за границу на работу, а государства-члены этой международной организации обязуются высылать всех таких «гастарбайтеров» домой.

В ISW резюмировали:

…РФ и КНДР открыто усиливали свое оборонное сотрудничество через договоры о взаимной обороне, передачу военных технологий и материалов, а также развертывание северокорейских войск для боевых действий бок о бок с российскими войсками в Курской области.

Ранее мы писали о том, что у Буданова подтвердили подлинность фото с надписью «Слава России» на теле освобожденного из плена защитника.