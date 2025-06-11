Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, ма масштабная воздушная атака, осуществленная армией Путина в ночь на среду, 11 июня, была осознанно нацелена на обычные дома, вследствие чего возникли многочисленные пожары.

Исходя из слов Зеленского, сейчас известно о 64 травмированных, среди которых — 9 несовершеннолетних. Также, к сожалению, три человека убиты «освободителями».

Президент добавил — каждые новые сутки государство-террорист наносит по Украине подлые демонстративные удары ракетами и дронами-камикадзе. На страну-агрессор необходимо оперативно увеличить давление, которого, судя по регулярным атакам на обычную жизнь украинцев, явно мало. Таким образом, мировому сообществу следует отбросить опасения, и не откладывать введение новых решений, цель которых — усложнить ситуацию для России.

Гарант резюмировал:

…Без этого [наложения санкций] они [россияне] не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать.

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал утверждение о том, что массированные атаки на Украину — ответ на операцию «Паутина».