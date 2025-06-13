Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от главы Белого дома Дональда Трампа прозвучало заявление — США знали о вышеописанной израильской операции (получила название «Народ как Лев») заранее, но не намеревались принимать в ней участия.

Исходя из слов Трампа, Вашингтон не удивлен подобным шагом Иерусалима, но непричастен к его осуществлению. При этом, президент США продолжает надеяться, что Тегеран вернется за стол переговоров.

Отдельно президент США добавил — Иран не может иметь ядерной бомбы (по информации СМИ у этой страны достаточно обогащенного урана для создания 15 таких боеприпасов).

Кроме того, Трамп подметил — ряду функционеров в руководстве Ирана не удастся вернуться к переговорам (американский лидер косвенно подтвердил потери среди руководителей иранских военных и участников ядерной программы Тегерана — речь идет о командующем Корпусом стражей Исламской революции Хосейне Салами, начальнике Генштаба ВС сил Ирана Мохаммаде Багери и физике Мохаммаде Мехди Техранчи).

Напомним, что послезавтра, 15 июня, в Омане должна была состояться очередная стадия переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе — ключевой оставалась тематика обогащения урана.

Ранее мы писали о том, что в КМИС показывали, сколько украинцев разочаровалось в политике Трампа.