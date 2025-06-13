Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал Telegram-канала «Киев-24», от замглавы Сумского райсовета Владимира Бицака прозвучало заявление — наступление «освободителей» на указанном направлении удалось приостановить, и началась обратная операция Сил обороны Украины (СОУ).

Исходя из слов Бицака, 50 процентов населенного пункта Кондратовка взяты под контроль подразделениями ВСУ, которые перед этим деоккупировали Андреевку.

Также, армия Путина намеревалась перерезать ключевую логистическую артерию ВСУ (речь идет о Юнаковской трассе), но защитники своевременно помешали врагу и контролируют дорогу благодаря эффективной поддержке артиллерии и авиации.

Чиновник добавил — СОУ пытаются выбить захватчиков со всего Сумского направления, ведя так называемые «встречные операции»:

…Идет наступление в сторону РФ в направлении Теткино. Константиновка, Басовка, Юнаковка — там рашисты пытаются контратаковать и заходить глубже.

Ранее мы писали о том, что британская разведка уточняла количество оккупантов, которые погибли в войне против Украины.