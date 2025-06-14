Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сегодня, по поручению президента Владимира Зеленского, возвращены из российских застенков защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем: речь идет об очередной группе тяжелобольных, тяжелораненых и молодежи.

Сегодня на родную землю вернулись украинские воины — защитники, которые мужественно боролись за свободу Украины и длительное время оставались в плену РФ. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ: Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны, а также представители Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Подавляющая часть наших героев находилась в неволе с 2022 года: много бойцов попали в плен во время обороны Мариуполя, в том числе, при защите «Азовстали». Эти воины — символ стойкости и непоколебимости украинского духа.

Большинство освобожденных — офицеры. Также среди них есть совсем молодые защитники — бойцы младше 25 лет, чья юность прошла в плену, но чья воля осталась несокрушимой.

В итоге, домой возвратились украинцы, воевавшие на самых горячих направлениях фронта — Донецком, Луганском, Запорожском, Херсонском, Харьковском, Сумском и в приграничье с Курской областью.

После возвращения все освобожденные пройдут обязательный медицинский осмотр, получат помощь в рамках физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты за время пребывания в плену.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал о втором этапе возвращения пленных.