Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), вышеописанный рост мировых цен на нефть после ударов Израиля по Ирану может стать серьезным «подспорьем» для страны-агрессора, финансово поддержав продолжение военных действий в Украине.

Исходя из мнения военных аналитиков, повышение стоимости нефти потенциально увеличит экспортные доходы Москвы, расширив финансовые возможности государства-террориста в ведении агрессивной войны против Украины.

В частности, после серии авиаударов ЦАХАЛа по Ирану, котировки нефти марки «Brent» возросли более, чем на 5 процентов, и достигли 74,47 доллара/баррель. Согласно данным ISW, доходы РФ от реализации нефти и газа в 2024 году составляли около 30 процентов от суммарного объема поступлений в госбюджет.

Эксперты подчеркивают — экономическое давление со стороны Запада лишь постепенно истощает ресурсы Кремля для продолжения затяжной войны в Украине. Кремлевский тиран Владимир Путин ранее жаловался — снижение цен на нефть может привести к «дестабилизации российской экономики».

В ISW полагают — Кремль способен воспользоваться резким ростом цен на энергоресурсы для частичного компенсирования санкционных убытков и поддержания военных расходов. В особенности, этот сценарий возможен при условии, что мировая стоимость нефти сохранится выше отметки в 60 долларов/баррель (новыми санкциями ЕС предлагается опустить потолок стоимости российской нефти до 45 долларов/баррель): в таком случае у Москвы появится дополнительное финансовое пространство для расширения боевых действий в Украине.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, решится ли РФ на поддержку Ирана в войне против Израиля.