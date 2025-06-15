Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), военные аналитики пока не подтверждают вышеописанное заявление президента Владимира Зеленского.
В соответствии с геолокационными кадрами, которыми располагают аналитики ISW, не подтверждаются:
- продвижение Сил обороны Украины на один километр под Алексеевкой (севернее города Сумы) и Андреевкой;
- «успехи» армии Путина к югу от Малой Корчаковки (севернее Сум), к югу от Яблоновки, и к юго-востоку от Садков (оба населенных пункты расположены северо-восточнее Сум).
При этом, относительно достоверно известно:
- «вторая армия мира» атаковала севернее Сум в районах Новониколаевки и Малой Корчаковки, а также северо-восточнее Сум радом с Яблоновкой, Садками и Юнаковкой;
- подразделения ВСУ эффективно контратаковали «освободителей» недалеко от Андреевки и Алексеевки, а также незначительно продвинулись под Константиновкой и Кондратовкой (оба населенных пункта — севернее Сум).
Кроме того, на интерактивных картах, размещенных военно-аналитическим проектом DeepState утром 15 июня, Андреевка остается в «красной зоне», то все еще захвачена оккупантами:
Ранее наш информационный портал писал о том, что в НАТО заявляли о неготовности к симметричной войне с сильным противником в ближайшее время.
Добавить комментарий