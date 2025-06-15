Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), военные аналитики пока не подтверждают вышеописанное заявление президента Владимира Зеленского.

В соответствии с геолокационными кадрами, которыми располагают аналитики ISW, не подтверждаются:

продвижение Сил обороны Украины на один километр под Алексеевкой (севернее города Сумы) и Андреевкой;

«успехи» армии Путина к югу от Малой Корчаковки (севернее Сум), к югу от Яблоновки, и к юго-востоку от Садков (оба населенных пункты расположены северо-восточнее Сум).

При этом, относительно достоверно известно:

«вторая армия мира» атаковала севернее Сум в районах Новониколаевки и Малой Корчаковки, а также северо-восточнее Сум радом с Яблоновкой, Садками и Юнаковкой;

подразделения ВСУ эффективно контратаковали «освободителей» недалеко от Андреевки и Алексеевки, а также незначительно продвинулись под Константиновкой и Кондратовкой (оба населенных пункта — севернее Сум).

Фото — understandingwar.org

Кроме того, на интерактивных картах, размещенных военно-аналитическим проектом DeepState утром 15 июня, Андреевка остается в «красной зоне», то все еще захвачена оккупантами:

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НАТО заявляли о неготовности к симметричной войне с сильным противником в ближайшее время.