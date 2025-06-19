Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Die Welt, война РФ против Украины, если учитывать взаимное истощения ресурсов, эскалацию на Ближнем Востоке и неопределенность политики США и НАТО, может получить только три варианта/сценария развития.

Сценарий 1 — «Жесткий ответ Запада».

В этом варианте страны Запада игнорируют перманентные ядерные угрозы Кремля и предоставляют Украине весь спектр необходимого вооружения. Дополнительно усиливаются антироссийские санкции: речь идет об отключении от различных технологий, банковской системы и перекрытии притока экспортных доходов. В таких условиях «вторая армия мира» теряет способность продолжать наступление, и РФ оказывается вынуждена усесться за стол переговоров.

Итог — сохранение суверенитета Украины, но с возможной потерей части временно оккупированных территорий. Однако такой сценарий считается маловероятным: Запад вряд ли решится на столь решительный шаг.

Сценарий 2 — «Победа государства-террориста».

Администрация США отказывается от повышения степени давления на Кремль ради потенциального сотрудничества — например, по освоению Арктики или добыче ресурсов. По мнению авторов материала, Белый дом может переложить вину за эскалацию именно на Киев.

В таком случае Украина рискует не только потерять больше территорий, но и лишиться выхода к морю (Одессы). Этот вариант издание оценивается как более вероятный, чем первый.

Сценарий 3 — «Затяжная война и «заморозка»».

Поддержка Украины продолжает слабеть, а западные партнеры начинают настаивать на проведении переговоров ради завершения войны любой ценой. Предполагается фактическая заморозка боевых действий на текущих позициях, без заключения официального мирного договора. Правительство Украины окажется вынужденным идти на уступки. По прогнозам аналитиков, именно этот вариант развития ситуации является наиболее возможным — вероятность около 65 процентов. Для Запада это самый удобный и экономически выгодный выход.

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