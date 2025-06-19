Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канала российского пропагандистского агентства «ТАСС», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление — Москва гипотетически готова к организации встречи российского диктатора Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампом и президента Украины Владимира Зеленского, но предварительно следует выполнить ряд условий.

Исходя из слов Пескова, вышеописанная трехсторонняя встреча должна стать результатом продолжительной работы, а предметы обсуждений, — определяться «уже подготовленными точками [соприкосновения]». Личный секретарь Путина подчеркнул — Кремль все еще ожидает «третьего раунда переговоров» с делегацией Украины.

При этом, Песков добавил — для старта подобного высокоуровневого переговорного процесса, Киеву необходимо «понять», что ситуация на поле боя «изменилась», если провести сравнение «с тем, что было три года назад».

Ранее мы писали о том, что Сибига прокомментировал 100-дневный период, который прошел с момента, когда РФ отвергла предложение США.