Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), «освободители» активизировали механизированные штурмы под Торецком, что указывает — российский генералитет изменил подход к тактике и пересмотрел приоритеты.

В частности, на днях, 17 июня, армия Путина осуществила, как минимум, один механизированный штурм в районе города Торецк (Донетчина), бросив в атаку около взвода.

В соответствии с геолокационными кадрами, вышеописанный штурм прошел западнее населенного пункта Яблоновка (к западу от Торецка) — в атаке участвовали три бронемашины и четыре моторизованные автотранспортные средства, предположительно, — вездеходы (ATV).

Исходя из слов военкора Юрия Бутусова, захватчики также провели идентичный тип штурма возле города Константиновка, предварительно усилив личный состав подразделений до ротного уровня.

Аналитики подчеркнули — указанная атака была успешно отбита ВСУ, — защитники «демилитаризовали» не менее 15 единиц тяжелой техники противника и 8 бронемашин.

По мнению экспертов ISW, такие механизированные действия российско-оккупационной армии в районе Торецка, свидетельствуют о намерениях военного командования страны-агрессора сконцентрировать внимание именно на этом участке фронта.

Фото — understandingwar.org

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