Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-профиле президента Владимира Зеленского, сегодня, 20 июня, домой из российских застенков вернулись воины, которые находились в тюрьмах РФ в течение, как минимум, двух лет (с 2022 года).

Исходя из слов Зеленского, дело касается бойцов Сил обороны Украины, защищавших Мариуполь, Донетчину, Луганщину, Запорожье, Херсонщину, Харьковщину и Черниговщину: речь идет о воинах ВСУ, Нацгвардии и Пограничной службы.

В Telegram-канале омбудсмена Дмитрия Лубинца появились дополнительные данные: Украина вернула тяжелораненых и тяжелобольных воинов, служивших в ТрО, морской пехоте, десантно-штурмовых и мотопехотных войсках.

Очередной этап обмена стал возможен благодаря скоординированной работе всех госструктур, входящих в состав Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными.

Лубинец акцентировал:

…Самому старшему освобожденному — 60 лет.

Ранее мы писали о том, что вчера Украина проводила новый обмен пленными с РФ.