Как информирует «НБН» со ссылкой на арабскую службу SkyNews, российский диктатор Владимир Путин потребовал у Украины признать собственный нейтралитет, и ратифицировать результаты так называемых «референдумов», которые прошли на временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.
Исходя из традиционной риторики Путина, Украине необходимо объявить о нейтралитете, отказаться от вступления в «какие-либо иностранные альянсы», и не продолжать попыток, направленных на получение ядерного оружия, поскольку лишь осуществление таких шагов станет «основой для долгосрочной стабильности в регионе».
Кроме того, кремлевский тиран выдвинул Украине предсказуемое ультимативное условие — Киев обязан признать «референдумы» в Донбассе и «Новороссии» (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области).
В обратной ситуации, страна-агрессор «возобновит вооруженный конфликт», так как украинские власти проигнорируют «права русского языка и пророссийских жителей».
Путин акцентировал:
… Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ.
Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял – РФ и Украина достигли незначительного прогресса в переговорах
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