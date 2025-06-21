Как информирует «НБН» со ссылкой на арабскую службу SkyNews, российский диктатор Владимир Путин потребовал у Украины признать собственный нейтралитет, и ратифицировать результаты так называемых «референдумов», которые прошли на временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.

Исходя из традиционной риторики Путина, Украине необходимо объявить о нейтралитете, отказаться от вступления в «какие-либо иностранные альянсы», и не продолжать попыток, направленных на получение ядерного оружия, поскольку лишь осуществление таких шагов станет «основой для долгосрочной стабильности в регионе».

Кроме того, кремлевский тиран выдвинул Украине предсказуемое ультимативное условие — Киев обязан признать «референдумы» в Донбассе и «Новороссии» (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области).

В обратной ситуации, страна-агрессор «возобновит вооруженный конфликт», так как украинские власти проигнорируют «права русского языка и пророссийских жителей».

Путин акцентировал:

… Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял – РФ и Украина достигли незначительного прогресса в переговорах