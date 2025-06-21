Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), «вторая армия мира» пытается наступать на Сумщине и Харьковщине, однако не добилась существенных «успехов».

Исходя из сведений военных аналитиков, накануне, 20 июня, армия Путина продолжила наступательные действия на территории Сумской области, но смогла значительно продвинуться. «Освободители» атаковали позиции ВСУ севернее города Сумы под Кондратовкой, по направлению к Варачино, а также северо-восточнее административного центра региона, — в районе Юнаковки.

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, интенсивность атак пехотных подразделений путинских войск на квадро- и мотоциклах вдоль границы Сумщины в последнее время заметно снизилась.

Фото — understandingwar.org

Также, российско-оккупационная армия усилила наступление на Харьковском направлении, но не продвинулась: ожесточенные бои идут под Зеленым, Волчанском, Огурцово и Липцами.

Впрочем, захватчикам удалось несколько продвинуться на Купянском направлении к востоку от Долгенького: 19-20 июня войска ВС РФ провели серию наземных атак под Купянском рядом с Каменками, Кондрашовкой и Степовой Новоселовкой.

Подобным образом враги стремятся расширить опорный плацдарм у реки Оскол, но для выполнения этой задачи, «хорошим русским» следует проложить понтонные переправы через данную водную преграду.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в Силах обороны отвечали, существует ли угроза прорыва фронта на Харьковщине.