Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), Кремль возрождает ложную версию о намерениях Украины использовать против РФ «грязную бомбу», стремясь негативно повлиять на западные дискуссии, касающиеся оказания дополнительной военной поддержки нашей стране.

В частности, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), состоявшегося 20 июня, кремлевский тиран Владимир Путин ответил на вопрос модератора о том, будет ли Украина прибегать к использованию «грязной бомбы» (боеприпас, начиненный обычной взрывчаткой, дополненной радиоактивным материалом/отходами, который не является классическим ядерным оружием) против РФ. Российский диктатор заявил — такой ход Украины окажется «колоссальной ошибкой», и государство-террорист намерено «пропорционально» ответить всем подобным угрозам.

Также, кремлевский тиран подчеркнул: российский ответ на использование вышеописанной бомбы будет иметь «катастрофические» последствия для Украины, при этом, сам себе возразив, — нет никаких доказательств того, что Киев намерен применить такой боеприпас.

Накануне, 21 июня, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ухватился за риторику Путина, и предсказуемо пригрозил — страна-агрессор готова «ответить тактическим ядерным оружием», если Украина использует против РФ «грязную бомбу».

В ISW резюмировали:

…Российские официальные лица, вероятно, вновь вводят этот нарратив на фоне продолжающихся дебатов в Соединенных Штатах и Европе о дальнейшей помощи Украине.

Ранее мы писали о том, что Путин грозил «возобновлением конфликта», если Киев не признает четыре региона российскими.