Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт генсека ООН Антониу Гутерреша, вышеописанные удары США по ряду ядерных объектов в Иране лишь спровоцируют новый виток эскалации конфликта в Ближневосточном регионе.

Исходя из слов Гуттереша, он глубочайше обеспокоен тем, что сегодня Соединенные Штаты применили силу против Ирана. Подобные действия несут риск эскалации конфликта в регионе, который уже и так достиг грани. Кроме того, атака США — прямой удар по международным правилам мира и архитектуре безопасности.

Также, генсек ООН предупредил о возникновении все большей степени опасности, что конфликт может выйти из-под контроля, принеся катастрофические последствия для мирного населения региона в отдельности, и планеты в целом.

Гуттереш добавил — государствам-членам ООН необходимо поспособствовать деэскалации и продолжать соблюдать обязательства, внесенные в Устав данной организации, не игнорируя прочих норм международного законодательства.

По мнению генсека ООН, в текущий момент критично важно не допустить формирования «спирали хаоса», и исключить военное урегулирование конфликта:

…Дипломатия — единственный путь вперед. Вся надежда на мир.

Ранее мы писали о том, что Путин и Си Цзиньпин запаниковали из-за конфликта на Ближнем Востоке.