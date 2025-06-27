Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в северной части Харьковской области «вторая армия мира» начала прибегать к новой тактике, применяя так называемые «материнские беспилотники», в основном, — «Молнии»: речь идет о крупных БПЛА, способных транспортировать и выпускать несколько FPV-дронов меньшего размера.

По мнение аналитиков, вышеописанные носители позволяют доставлять ударные FPV-дроны глубоко в тыл позиций Сил обороны Украины, за пределы действия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тем самым обеспечивая внезапность и точность атак.

Исходя из слов неуказанного командира одного из батальонов ВСУ, задействованного на Лиманском направлении, «освободители» интенсивно используют корректируемые авиационные бомбы (КАБы) и FPV-дроны для поражения важных объектов: вражеские удары нацелены логистические узлы, позиции операторов украинских БПЛА, а также зоны временного размещения личного состава/пункты отдыха.

Особенность применения «Молнии» заключается в том, что дрон-носитель способен не только действовать как камикадзе, нанося удар по цели, но и в процессе сбросить несколько FPV-дронов. Те, в свою очередь, управляются операторами отдельно и могут выполнять точечные задачи, в том числе, ликвидируя технику или нанося дополнительные удары.

Эксперты отмечают, что такая тактика может представлять значительную угрозу, в особенности, если ее сочетать с массированными атаками и постановкой радиоэлектронных помех.

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