Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле президента Владимира Зеленского, сегодня в Брюсселе был принят ряд важнейших решений, затрагивающий сферу безопасности, усиление степени санкционного давления на РІ, а также высоко оценены итоги внутренних реформ, проводимых Украиной.

Исходя из слов Зеленского, Украине, вопреки войне против РФ, удалось внедрить изменения, приближающие страну к членству в Евросоюзе. В частности, заседание лишь подтвердило — европейская поддержка Украины сохраняется на высоком уровне, а сообщество ЕС позиционирует нашу страну как часть своего будущего.

Отдельно гарант подчеркнул важность единства стран ЕС и партнеров, ориентированных на евроинтеграцию, одновременно выразив благодарность президенту Евросовета Антониу Кошту и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за лидерство и совместную работу, отметив, что Киев и Брюссель продолжат интенсивно усиливать взаимную поддержку.

Зеленский резюмировал:

…Вместе защищаем общие ценности и боремся за мир.

Ранее мы писали о том, как Науседа комментировал перспективы завершения войны в Украине и членства страны в ЕС.