Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Deutsche Welle, от канцлера Германии Фридриха Мерца прозвучало заявление — он пока не планирует проведения телефонных разговоров или встреч с кремлевским тираном Владимиром Путиным, поскольку идентичные контакты в прошлом не приводили к деэскалации ситуации в Украине.

В вышеописанном контексте, Мерц напомнил о резонансных контактах западных лидеров с Кремлем, акцентировав внимание на последствиях. В частности, визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву летом 2024 года, совпал с нанесением Россией массированных авиаударов по Киеву, в том числе, по медучреждениям. Аналогичная картина наблюдалась и после телефонных переговоров экс-канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным — вскоре после разговора последовали атаки РФ на детскую больницу.

Канцлер ФРГ подчеркнул:

….Если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго.

Также, Мерц выказал мнение — подобные дипломатические шаги, если они провоцируют эскалацию и приводят к человеческим жертвам в Украине, стоит отложить на неопределенный срок. Такое налаживание контактов с Кремлем не только не приносит пользы, но и создает опасный прецедент — государство-террорист открыто сопровождает диалог с Западом усилением военной агрессии.

Кроме того, комментируя позицию главы Белого дома Дональда Трампа касательно Москвы, Мерц отметил — в течение последних месяцев, наблюдается определенная трансформация в отношениях администрации США к РФ: американский лидер высказывает все больше критики в адрес Кремля, что свидетельствует о постепенном, но ощутимом изменении риторики.

Ранее мы писали о том, как Трамп отвечал, намерены ли США выделять Ирану миллиарды долларов на ядерную программу.