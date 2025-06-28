Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), сегодняшней ночью «вторая армия мира» нанесла дроновый удар по 21-этажному жилому дому в Одессе.

Как стало известно, вследствие еще одного военного преступления вояк страны-агрессора РФ, возникли масштабные пожары на 7, 8 и 9 этажах дома, и люди оказались заблокированы в своих квартирах.

«Чрезвычайникам» удалось спасти 5 человек, включая маленького ребенка. Однако, в соответствии с предварительной информацией, этой ночью российским дроновым ударом убиты 2 человека, и, как минимум, 4 гражданские особы получили ранения различной степени тяжести.

На текущий момент, на месте «прилета» продолжается работа психологов и развернут «Пункт Несокрушимости» от ГСЧС.

В ГСЧС отмечают — ситуацию существенно осложняли повторные воздушные тревоги. Также, ведение поисково-спасательных работ — продолжается и сейчас.

В Telegram-канале Нацполиции сообщили, что погибла семейная пара – их тела извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома. По состоянию на 8 часов 30 минут утра, известно о еще 9 пострадавших, среди которых – двое детей в возрасте 3 и 7 лет.

Ранее мы писали о том, как РФ удается доставлять FPV-дроны в тыловые районы Украины.