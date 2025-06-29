Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), страна-агрессор стремится усовершенствовать тактику воздушных атак на Украину, направленных на подавление нашей ПВО и одновременное нанесение максимального ущерба объектам гражданской инфраструктуры.

По мнению аналитиков ISW, армия Путина могла применить экспериментальный гибридный боеприпас «Гром-Е1», намереваясь изучить перспективность увеличения дальности корректируемых авиабомб (КАБы).

Следует отметить — страна-агрессор давно использует реактивные двигатели для увеличения дальности полета своих КАБов, и, вероятно, при ударе по Днепру, был применен боеприпас с облегченной боевой частью. Это позволило снизить массу и, соответственно, расширить радиус действия. Также, не исключается, что запуск был осуществлен с минимального безопасного расстояния от города.

Исходя из слов инженера-конструктора КБ «Южное» Александра Кочеткова, РФ разработала авиабомбу «Гром-Е1» в рамках усилий по повышению точности и дальности авиаударов, чтобы максимально защитить самолеты-носители от противодействия ПВО Украины. В частности, «Гром-Е1» представляет собой комбинацию управляемой планирующей бомбы и элементов ракеты класса «воздух-воздух» Х-38. Данный гибрид оснащен реактивным двигателем от указанной ракеты, что обеспечивает дальность поражения до 150 километров.

Согласно оценкам экспертов, первое известное применение «Гром-Е1» могло состояться в августе 2024 года во время удара по Константиновке в Донецкой области. На текущий момент, по имеющимся данным, российский военно-промышленный комплекс пока не наладил массовое производство этих боеприпасов.

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