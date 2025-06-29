Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитическую подборку «Радіо Свобода», после ночного массированного ракетно-дронового удара, представители 6 областных военных администрации (ОВА) сообщили о пострадавших и повреждениях.

Смела (Черкасская область):

6 человек получили ранения, среди них — ребенок. Повреждены три многоэтажных дома, а также частично разрушено здание колледжа Национального университета пищевых технологий.

Ивано-Франковская область:

На территориях Рогатинской и Большовцевской общин зафиксированы падения обломков сбитых воздушных целей. В Васючине осколками выбиты окна в здании храма УГКЦ и повреждена колокольня. В Нараевке ранена женщина — ее госпитализировали. Также поврежден жилой дом.

Львовская область:

Регион подвергся ночной атаке ударными беспилотниками типа «Шахед» и ракетами. Повреждены объекты критической инфраструктуры, однако пострадавших нет.

Николаев:

Государство-террорист обстреляло город баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В результате серии ударов, вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте, также пострадали складские помещения. Обошлось без жертв.

Город Запорожье:

Под вражеский удар попало производственное здание одного из предприятий. Пострадавших — нет.

Полтавская область:

В Кременчугском районе произошло возгорание на территории предприятия после вражеского удара.

Таким образом, практически по всей стране фиксируются разрушения из-за очередного военного преступления армии Путина, преимущественно, — на объектах гражданской и критически-важной инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, как РФ пытается увеличить дальность бомбовых ударов по Украине.