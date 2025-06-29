Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, в ночь на 29 июня, «хорошие русские» наносили массированные ракетно-дроновые удары «по всему, что обеспечивает жизнь».

Исходя из слов Зеленского, из-за попадания РФ по жилому дому в Смеле, травмирован ребенок и взрослые гражданские лица. На текущий момент, экстренные службы работают повсюду, где необходимо (речь идет, как минимум о 7 регионах Украины).

Президент добавил — отражая ночную комбинированную атаку РФ, погиб пилот F-16 подполковник Максим Устименко (в ходе воздушного боя «приземлил» 7 воздушных целей), потому необходимо выяснить все обстоятельства данного инцидента.

Гарант подчеркнул — Кремль не остановится, пока в состоянии наносить массированные удары: только в течение этой недели, по Украине запущено более 114 ракет и 1 270 дронов-камикадзе, а также сброшено не менее 1 100 КАБов.

Зеленский уверен — кремлевский тиран Владимир Путин давно решил продолжать войну против Украины, вопреки многочисленным призывам к миру. Кроме того, для остановки подобных действий, следует не только усилить давление на РФ, но и предоставить Украине защиту от баллистики, ракет и дронов.

Украинский лидер резюмировал:

…Нужно усиливать ПВО. То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы [ЗРК Patriot], которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку США, ЕС и всех наших партнеров.

Ранее мы писали о том, что власти сообщали о последствиях массированной атаки РФ на регионы Украины.