Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный в Telegram-профиле «Эспрессо», от уполномоченного ВРУ по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца прозвучало сообщение — на протяжении этого года значительно возросла численность украинских военнопленных, казненных «освободителями».

Исходя из лаконичных слов Лубинца, сейчас отечественные структуры расследуют казни 268 защитников солдатами «второй армии мира», и отмечают — данные цифры радикально возросли за последний год.

Омбудсмен уточнил, такие противоправные процессы, фактически являющиеся военными преступлениями, не происходят без предварительного системного одобрения высшим командованием армии Путина.

В частности, подобное отношение к нашим военнопленным принято «наверху», в Кремле, и, к сожалению, власти Украины постоянно видят воплощение этих злобных намерений «в реальной жизни».

Ранее мы писали о том, что в июне оккупанты попытались атаковать Одесчину экспериментальными аквадронами.