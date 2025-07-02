Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «РБК-Украина» в Генштабе ВСУ, вышеописанное видео, касающееся захвата указанного села на Днепропетровщине, на самом деле не соответствует действительности.

Следует напомнить — на данном видеофрагменте, «освободители», захватившие Дачное, занимают блиндажи оборонительной линии ВСУ, и вывешивают «триколоры» (флаги страны-агрессора). Кроме того, если верить российским Telegram-пабликам, территория этого села «полностью захвачена».

В Генштабе подчеркнули — это видео является российской дезинформации, поскольку бои с оккупантами не прекращаются в пределах Донетчины, и речь и заходе армии Путина в Днепропетровскую область не идет.

Актуальная карта боевых действий рядом с админграницей Днепропетровщины от военно-аналитического проекта DeepState, опубликована ниже:

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ВСУ комментировали сообщения СМИ о замедлении летнего наступления РФ в Украине.