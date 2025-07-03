Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Wall Street Journal, на момент заморозки поставок, на польской территории находились десятки Patriot PAC-3, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, ракеты класса «воздух-земля» Hellfire, а также более 90 управляемых ракет AIM, предназначенных для ведения боев в воздухе (в первую очередь — для F-16).

Как сообщает издание, приостановлена передача нижеуказанных систем вооружений и боеприпасов:

92 авиаракет AIM;

30 ракет PAC-3 MSE для ПРО/ПВО Patriot;

142 ракет AGM-114 Hellfire;

252 управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS;

25 ракет ПЗРК Stinger;

125 противотанковых гранатометов AT-4.

Польская сторона выразила обеспокоенность таким решением США. В частности, вице-премьер/глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что продолжение поддержки Украины критически важно на фоне продолжающейся военной агрессии со стороны РФ.

Ранее мы писали о том, как в МИД высказывались о приостановке США военной поддержки Украины.