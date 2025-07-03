Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Euractiv, европейские партнеры США по НАТО начали в непубличном формате готовиться к выводу американского военного контингента с континента.

В частности, лидеры государств ЕС все активнее обсуждают перспективу масштабной реорганизации американского военного присутствия в регионе. В соответствии с данными источников, существует уверенность — администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует в ближайшее время сократить численность контингента США в Европе, который сегодня насчитывает около 100 000 военнослужащих. Часть этих сил, как прогнозируется, может быть переброшена в страны Азии и на Ближний Восток.

Обсуждения внутри Североатлантического Альянса касаются трех ключевых направлений:

объема предстоящего сокращения американского контингента;

скорости реформирования войск США;

возможностей европейских государств компенсировать дефицит американского военного потенциала.

Особую обеспокоенность выражают страны восточного крыла НАТО, поскольку полагают — оперативный вывод американского военного контингента может потребовать экстренного наращивания сил со стороны других членов Альянса.

В связи с этим, в НАТО растет число призывов, направленных на пересмотр оборонных стратегий блока — с расчетом на то, что Вашингтон будет играть менее активную роль в европейской безопасности.

Предполагается, что планируемое перераспределение войск затронет ключевые американские базы в Германии и Италии, которые ранее использовались как отправные точки для зарубежных операций США.

Ранее мы писали о том, какое оружие не получила Украина после приостановки поддержки США.