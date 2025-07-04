Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического проекта DeepState, «освободители» смогли оккупировать два населенных пункта на Харьковщине.

Как стало известно, путинские войска захватили Меловое и Строевку, а также несколько продвинулись в окрестностях Тополей, Федоровки и в периметре Поддубного.

Также, в Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ добавили, что активность армии Путина фиксировалась (оккупанты более 20 раз осуществляли атаки на фортификационную линию Сил обороны нашей страны) на Лиманско-Купянском направлении:

под Кондрашовкой, Загрызово и в сторону Петропавловки;

рядом с Новым Миром, Грековкой, Редкодубами, Карповкой, Колодязями, Зеленой Долиной, Торским, Надеждой, Серебрянкой и по направлению к Дроновке и Шандриголово.

Фото — deepstatemap.live

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