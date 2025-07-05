Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ, в ночь на 5 июля, подразделения ССО и прочих составляющих Сил обороны Украины, нанесли удар по военному аэродрому «Борисоглебск», на котором базируются вражеские самолеты Су-34/35С/30СМ.

Исходя из данных, предоставленных Генштабом, Украине удалось эффективно накрыть огнем склад с управляемыми/корректируемыми авиабомбами (КАБами), вывести из строя один учебно-боевой самолет, и, вероятно, повредить ряд идентичных воздушных средств ВКС РФ.

Военные добавили — Силы обороны нашей страны продолжают предпринимать все контрмеры, позволяющие максимально истощить потенциал «второй армии мира», чтобы не допустить новых массированных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины, и тем самым принудить государство-террорист к прекращению вооруженной агрессии.

Ранее мы писали о том, что в Германии раскрывали детали «интенсивных переговоров» о предоставлении Украине ЗРК Patriot.