Как пишет «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала ANI News, Вашингтон планирует рассмотреть тематику предоставления Украине ракет для комплексов ПВО/ПРО Patriot.

Исходя из слов президента США Дональда Трампа, прозвучавших на борту Air Force One, Украина остро нуждается в системах Patriot для усиления защиты неба. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что больше не хочет видеть, как гибнут [украинские] дети.

Также, Трамп добавил, что ракеты для Patriot являются невероятно эффективными, поскольку почти всегда сбивают все цели, и, — «это впечатляет».

Американский лидер акцентировал — Украина серьезно пострадала от недавних российских атак, и потому потребность в предоставлении таких комплексов ПВО и боеприпасов к ним, — «очевидна».

При этом, на вопрос о потенциальной передаче Patriot Украине, Трамп предсказуемо ответил:

…Мы [администрация Белого дома] можем рассмотреть это.

Напомним, что 4 июля иноСМИ сообщали — после разговора Зеленского и Трампа, США вполне могут возобновить поставки ракетных комплексов Patriot Украине.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Германии раскрывали детали «интенсивных переговоров» о предоставлении Украине ЗРК Patriot.