Как пишет «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с «гипотезой» данного пророссийского функционера, большая часть населения стран-членов европейского блока проголосовала бы против вступления Украины в ЕС, если бы по этому вопросу проводились общенациональные референдумы — как это произошло недавно на VOKS2025.

Исходя из слов Орбана, если бы граждане всех стран ЕС получили возможность выразить свою позицию, то в большинстве, или, даже во всех государствах-членах, результат был бы идентичен венгерскому — «против».

Венгерский премьер раскритиковал позицию чиновников Брюсселя указав, — те якобы «живут в своем [информационном] пузыре» и пытаются обосновать вступление Украины усложненной риторикой, тогда как у граждан есть два простых и очевидных аргумента против:

первый — евроинтеграция Украины, противостоящей вторжению РФ, означает фактическое принятие войны самим ЕС (чего европейцы не хотят);

второй — вступление Украины «разрушит» экономический сектор ЕС, и риск усугубления кризиса «чрезвычайно велик».

Отдельно Орбан заявил — «элиты ЕС» допускают громадную ошибку, не беря во внимание желания социума, подчеркнув, — Будапешт «остановил процесс» евроинтеграции Украины и «не позволит игнорировать свою позицию».

Ранее мы писали о том, как в ОПУ комментировали попытки Орбана заблокировать процесс вступления Украины в ЕС.