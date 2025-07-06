Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The New York Times, от генсека НАТО Марка Рютте прозвучало заявление — в течение 3 месяцев российская «оборонка» изготавливает в 3 раза больше боеприпасов, чем все страны Альянса на протяжении 1 года.

Исходя из слов Рютте, перед НАТО стоит колоссальный геополитический вызов, поскольку страна-агрессор восстанавливает свой потенциал с такими темпами, которые не имеют аналогичных показателей за всю новейшую историю. Также, в ведении неспровоцированной агрессивной войны против Украины, государству-террористу помогают Северная Корея, Китай и Иран, поставляя комплектующие, боеприпасы и «живую силу».

Генсек НАТО акцентировал — с учетом вышеописанных факторов, странам Альянса следует экстренно увеличить оборонные расходы до 3,5-5% от ВВП, что позволит интенсивнее развивать военно-промышленную базу, тратить деньги на кибернетику и производство гибридного оружия, одновременно подготавливая «наше общество в целом, а не только армию».

Рютте резюмировал:

…Если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык.

Ранее мы писали о том, как ликвидация российских генералов повлияла на управление армией РФ.