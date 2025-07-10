Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Economist, согласно оцениванию текущей ситуации на фронте, при теперешних ускоренных темпах продвижения, «освободителям» потребуется не менее 89 лет, чтобы оккупировать всю территорию Украины.

В соответствии со спутниковыми фотоснимками, зафиксировавшими интенсификацию боевых действий, и дополненными 200 оценками потерь от разведок стран Запал и независимых OSINT-исследователей, по состоянию на 9 июля, потери путинских войск достигли от 900 тыс. до 1,3 млн в «живой силе», из которых 190-350 тыс. являются погибшими. По подсчетам The Economist, около 31 тыс. захватчиков, похоже, не пережили летнее наступление.

Нынешняя скорость продвижения российско-оккупационной армии — одна из самых высоких за последние два года. При этом, ежедневно захватчики оккупируют около 15 квадратных километров, оставляя в украинской земле по одному солдату за каждые 0,038 квадратного километра.

Ранее мы писали о том, что в МИД сообщали, сколько украинских детей принудительно вывезла РФ.