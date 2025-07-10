Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), перманентная интенсификация воздушных ударов по Украине, судя по всему, направлена на поддержку усилий РФ — Кремль стремится подорвать моральный дух населения нашей страны на фоне летнего наступления армии Путина.

В частности, государство-террорист оснастило свои беспилотники-приманки дальнего радиуса действия боеголовками, а также модифицировало дроны-камикадзе идентичной усиленной частью. Такие действия РФ свидетельствуют — «освободители» пытаются максимизировать поражение регионов Украины, непропорционально/ассиметрично направляя удары на тыловые районы.

Аналитики также напомнили о словах спикера Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, заявившего — недавние удары по украинским ТЦК/СП имеют целью сорвать усилия Киева по мобилизации, сформировав впечатление, — ходить в «военкоматы» опасно.

В ISW резюмировали:

…[Ранее] Россия использовала ударные пакеты для атак на гражданские районы, чтобы повлиять на моральный дух в Украине, как, похоже, и в случае с последними обстрелами.

Ранее мы писали о том, что Игнат называл объект, который был одной из главных целей удара РФ в ходе вчерашней ночной атаки.