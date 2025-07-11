Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), страна-агрессор скорректировала подход к осуществлению воздушных атак, и сочетает в массированных ударах запуски ракет и дронов-камикадзе с разных направлений и высот.

Исходя из мнения аналитиков, для эффективного противодействия новым угрозам, Украине следует гибко реагировать на изменения тактики врага. В частности, «вторая армия мира» концентрирует удары на отдельных городах, рассчитывая на перегрузку истощенной системы ПВО.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, путинские войска применяют беспилотники-разведчики с ретрансляторами, которые позволяют глубже проникать в тыл и в реальном времени передавать координаты целей, и именно уничтожение подобный воздушных средств — приоритет для Сил обороны нашей страны.

Эксперты подчеркивают необходимость усиления «воздушной защиты» страны — как за счет усиления международной поддержки, так и посредством развития собственных технологий: Украине потребуется предоставление дополнительных комплексов ПВО (включая ЗРК Patriot) и расширение производства отечественных БПЛА-перехватчиков для отражения атак.

Ранее мы писали о том, почему украинцам нельзя публиковать кадры со сбитыми ракетами.