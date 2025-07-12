Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), Китай всерьез обеспокоен возможным поражением России в войне против Украины — вопреки официальным заявлениям Пекина о соблюдении нейтралитета, за «закрытыми дверями» звучат несколько иные сигналы.

В частности, 2 июля руководитель МИД Китая Ван И во время встречи с новым главой европейской дипломатии Каей Каллас в Брюсселе прямо заявил — Пекин не заинтересован в поражении Москвы. Причина проста — если РФ проиграет Украине, США смогут сосредоточить больше ресурсов не на помощи Киеву и партнерам, а на сдерживании Китая, в том числе в контексте Тайваня.

Аналитики подчеркивают — вышеописанная риторика явно противоречит публичной позиции КНР о «неучастии в конфликте». При этом, Ван И отверг обвинения в предоставлении РФ военной или финансовой помощи, заявив, что при подобной поддержке государство-террорист уже добилось бы победы в Украине. Эти заявления, как отмечает ISW, не нашли отражения в официальных пресс-релизах Китая и ЕС.

Также, представительница китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин уклонилась от подтверждения или опровержения слов Ван И, вновь акцентировав на «нейтральной» позиции Пекина и его стремление к дипломатии.

В ISW сделали обоснованный вывод: высказывания китайского дипломата подтверждают — Москва и Пекин видят свое стратегическое будущее тесно взаимосвязанным, что ставит под сомнение политику Запада, направленную на попытки отдаления РФ от КНР ради «перефокусировки» на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее мы писали о том, что у Путина делали заявление о размещении иностранных войск на территории Украины.