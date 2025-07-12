Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, ночь РФ выпустила по Украине 26 крылатых ракет и 597 дронов-камикадзе (более 50 процентов — типа «Шахед»).

Исходя из слов Зеленского, более 20 ракет и доминирующая часть ударных беспилотников обезврежены нашими силами и средствами ПВО. Однако, есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры, включая жилые дома. По состоянию на утро субботы, известно о 2 погибших людях в Черновцах, а также около 20 травмированных (во Львове и Харькове), которым сейчас оказывается необходимая медпомощь.

Гарант уверен — активизация воздушных ударов РФ на Украину требует принятия оперативных решений, и темп вражеских атак можно минимизировать, введя расширенные санкции. В частности, необходимо наложение жестких вторичных санкций на все страны, которые помогают РФ производить дроны-камикадзе и зарабатывать на нефтепродуктах.

Президент акцентировал, что Украине требуется больше ПВО, включая инвестирование в производство БПЛА-перехватчиков, которые уже демонстрируют неплохие результаты.

Зеленский резюмировал:

…Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни.

Ранее мы писали о том, что Германия намерена профинансировать производство дальнобойных ракет в Украине.