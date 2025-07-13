Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины, в период проведения спецоперации, силовики устранили указанных агентов, которые по заданию ФСБ убили полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

Как стало известно, данной операцией, направленной на оперативный поиск убийц Воронича, лично руководил глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

В соответствии с данными следствия, за убийство украинского защитника ответственны мужчина и женщина, которые, по приказу российского куратора отслеживали график дня и маршруты передвижения Воронича. Позднее «рашист» передал киллерам геолокацию тайника, в котором находился пистолет с глушителем. После убийства полковника СБУ, киллеры попытались «залечь на дно».

Исходя из слов Малюка, вышеописанная агентурно-боевая группа ФСБ страны-агрессора была заранее переброшена в Украину. В ходе осуществления непубличных розыскных/активно-контрразведывательных мероприятий, правоохранителям удалось выявить вражеское логово в Киевской области. Впрочем, во время задержания, киллеры сопротивлялись, и вступили в огневой контакт, поэтому агентов пришлось ликвидировать.

Глава СБУ подчеркнул:

…Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!

Отдельно Малюк выразил благодарность сотрудникам Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины, проявившим профессионализм.

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