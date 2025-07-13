Как пишет «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, на Новопавловском направлении, в районе админграницы с Днепропетровщиной, армия Путина оккупировала село Зирка (Комарская сельская община в Волновахском районе), а также продвинулась в самом Комаре.

Помимо вышеописанного, сейчас «освободители» интенсивно осуществляют атаки на село Новохатское в той же Комарской сельской общине. В Сети появилось видео — бойцы Сил обороны Украины результативно «демилитаризуют» вражеские штурмовые подразделения, которые намереваются зайти в село и сконцентрировать здесь силы.

Аналитики DeepState отмечают — пехота путинских войск практически дошла до западных окраин Новохатского, и, к сожалению, остановить натиск врага фактически не представляется возможным. Также, «вторая армия мира» штурмует Мирное, Грушевское и Толстое.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что накануне армия РФ захватила село, расположенное вплотную к границе Днепропетровщины.