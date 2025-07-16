Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка, Юлии Свириденко, действующему первому вице-премьеру и министру экономики, предложили занять пост премьер-министра Украины.

Также, по сведениям Железняка, в составе Кабмина ожидаются следующие, не слишком радикальные кадровые изменения:

Михаил Федоров станет первым вице-премьером;

Алексей Кулеба продолжит работать в статусе вице-премьера по восстановлению, одновременно возглавив Минрегион;

Тарас Качка займет пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, а Ольга Стефанишина покинет эту должность и перейдет на дипломатическую службу в Брюссель;

Герман Галущенко, министр энергетики, может возглавить Минюст;

Алексей Соболев станет министром ресурсов — объединенного ведомства, в которое войдут Минэкономики, Минагро и Минэкологии;

Алексей Чернышов будет уволен с поста министра национального единства, а соответствующее министерство ликвидируют/объединят с другим, чтобы избежать негативного звучания;

Олег Немчинов покинет должность министра Кабмина — этот пост упраздняют;

Светлана Гринчук сменит Галущенко в Минэнерго;

Матвей Бедный — министр спорта;

Денис Улютин возглавит Минсоцполитики, сменив Оксану Жолнович;

Наталья Калмыкова продолжит руководить Минветеранов;

Игорь Клименко может стать вице-премьером по вопросам безопасности, сохранив пост главы МВД;

Оксен Лисовой, Виктор Ляшко, Сергей Марченко и Андрей Сибига сохранят свои должности в Минобразования, Минздрава, Минфина и МИД соответственно;

Герман Сметанин покинет пост, а Министерство стратегических отраслей промышленности присоединят к Минобороны;

Николай Точицкий уходит с должности министра культуры и станет послом в Страсбурге, а основной кандидат на его место — Вероника Селега;

Рустем Умеров также переходит на дипломатическую работу, а возглавляемое им Минобороны может объединиться с Минстратпромом — новая структура перейдет под руководство Дениса Шмыгаля.

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