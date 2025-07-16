Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка, Юлии Свириденко, действующему первому вице-премьеру и министру экономики, предложили занять пост премьер-министра Украины.
Также, по сведениям Железняка, в составе Кабмина ожидаются следующие, не слишком радикальные кадровые изменения:
- Михаил Федоров станет первым вице-премьером;
- Алексей Кулеба продолжит работать в статусе вице-премьера по восстановлению, одновременно возглавив Минрегион;
- Тарас Качка займет пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, а Ольга Стефанишина покинет эту должность и перейдет на дипломатическую службу в Брюссель;
- Герман Галущенко, министр энергетики, может возглавить Минюст;
- Алексей Соболев станет министром ресурсов — объединенного ведомства, в которое войдут Минэкономики, Минагро и Минэкологии;
- Алексей Чернышов будет уволен с поста министра национального единства, а соответствующее министерство ликвидируют/объединят с другим, чтобы избежать негативного звучания;
- Олег Немчинов покинет должность министра Кабмина — этот пост упраздняют;
- Светлана Гринчук сменит Галущенко в Минэнерго;
- Матвей Бедный — министр спорта;
- Денис Улютин возглавит Минсоцполитики, сменив Оксану Жолнович;
- Наталья Калмыкова продолжит руководить Минветеранов;
- Игорь Клименко может стать вице-премьером по вопросам безопасности, сохранив пост главы МВД;
- Оксен Лисовой, Виктор Ляшко, Сергей Марченко и Андрей Сибига сохранят свои должности в Минобразования, Минздрава, Минфина и МИД соответственно;
- Герман Сметанин покинет пост, а Министерство стратегических отраслей промышленности присоединят к Минобороны;
- Николай Точицкий уходит с должности министра культуры и станет послом в Страсбурге, а основной кандидат на его место — Вероника Селега;
- Рустем Умеров также переходит на дипломатическую работу, а возглавляемое им Минобороны может объединиться с Минстратпромом — новая структура перейдет под руководство Дениса Шмыгаля.
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