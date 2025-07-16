Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), РФ категорически отвергла последнее предложение президента США Дональда Трампа относительно прекращения войны против Украины в течение 50 дней, вопреки угрозе введения жестких торговых контрмер Вашингтоном.

В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию агентству «ТАСС», заявлял — Москва не собирается реагировать на ультиматумы США, а любые односторонние требования считает «неприемлемыми». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поддержал эту позицию, выразив готовность к новым переговорам с Украиной, но обвинил Киев в отсутствии готовности к конструктивному диалогу.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также предсказуемо отреагировал, назвав высказывания Трампа «театральными» и заявив, что они не повлияют на позицию Москвы. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, в свою очередь, заверял — РФ адаптировалась к западным санкциям и не боится новых экономических барьеров.

Также, депутат Госдумы/лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркивал — обещанное усиление экономического давления на РФ, не повлияет на ход войны и цели армии Путина в Украине.

Согласно оценке ISW, Кремль не намерен отказываться от своих стратегических целей в Украине, несмотря на усиление степени давления извне. Аналитики отмечают — кремлевский тиран Владимир Путин по-прежнему руководствуется своей доктриной «победы» — это исключает любые компромиссы и делает прекращение конфликта по западному сценарию маловероятным.

Ранее мы писали о том, что Трамп призывал Зеленского усилить глубокие удары.