Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле президента Владимира Зеленского, не прекращается ликвидация последствий ночного российского удара по Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областям.

Исходя из слов Зеленского, одной из мишеней армии Путина в ночь на среду, были объекты энергетической инфраструктуру в Кривом Роге. Электроснабжение в городе будет восстановлено на протяжении сегодняшнего дня. Однако, к сожалению, ударом РФ травмированы 15 человек, включая одного ребенка.

Президент добавил, что страна-агрессор не стремится менять свою привычную стратегию, и для эффективного противодействия российскому терроризму Украине необходимо системное усиление защиты неба: речь идет о предоставлении большего количества установок ПВО, отправки ракет-перехватчиков, «и решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ».

Гарант резюмировал:

…Спасибо каждому, кто ликвидирует последствия обстрела, восстанавливает электроснабжение и работает ради наших людей.

Ранее мы писали о том, почему РФ отвергла новое требование Трампа о прекращении огня в Украине.