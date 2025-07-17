Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт премьер-министра Украины Юлии Свириденко, стало известно о приоритетах будущего курса переформатированного Кабмина.

Исходя из слов Свириденко, обновленное правительство под ее руководством будет нацелено на достижение полной самодостаточности — в военной, экономической и социальной сферах, и главное, — добиться быстрых результатов, ощутимых для каждого украинца, то есть изменений к лучшему, поскольку война против РФ требует экстренных и решительных действий.

В перечне первоочередных задач Свириденко на ближайшие полгода — усиление и качественность снабжения ВСУ, расширение собственного производства вооружения и рост технологического уровня Сил обороны.

Также, премьер акцентировала внимание на необходимости поддержки бизнес-сектора, и в планах Кабмина, «чтобы все было «Сделано в Украине»»:

комплексная дерегуляция;

прекращение давления на предпринимателей;

ускорение масштабной приватизации;

внедрение действенных механизмов экономической поддержки.

Свириденко резюмировала:

…Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты.

Ранее мы писали о том, что Зеленский делал заявление о демобилизации защитников.