Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт премьер-министра Украины Юлии Свириденко, стало известно о приоритетах будущего курса переформатированного Кабмина.
Исходя из слов Свириденко, обновленное правительство под ее руководством будет нацелено на достижение полной самодостаточности — в военной, экономической и социальной сферах, и главное, — добиться быстрых результатов, ощутимых для каждого украинца, то есть изменений к лучшему, поскольку война против РФ требует экстренных и решительных действий.
В перечне первоочередных задач Свириденко на ближайшие полгода — усиление и качественность снабжения ВСУ, расширение собственного производства вооружения и рост технологического уровня Сил обороны.
Также, премьер акцентировала внимание на необходимости поддержки бизнес-сектора, и в планах Кабмина, «чтобы все было «Сделано в Украине»»:
- комплексная дерегуляция;
- прекращение давления на предпринимателей;
- ускорение масштабной приватизации;
- внедрение действенных механизмов экономической поддержки.
Свириденко резюмировала:
…Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты.
Ранее мы писали о том, что Зеленский делал заявление о демобилизации защитников.
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