Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в вышеописанной ситуации, наложение вторичных санкций на РФ, которое допускает администрация Дональда Трампа, судя по всему, могло бы еще более негативно сказаться на экономике государства-террориста.

По данным ISW, курс укрепленного рубля временно снижает стоимость импорта и ослабляет эффект антироссийских санкционных ограничений, однако такая стратегия лишь маскирует структурные проблемы.

Согласно последнему отчету ЦБ РФ, инфляция в годовом выражении (SAAR) снизилась до 4 процентов в июне, что соответствует целевому уровню. Однако аналитики указываю — этот показатель непостоянный и не отражает долгосрочные риски. Укрепление рубля делает параллельный импорт дешевле и смягчает санкционное давление, но при этом снижает устойчивость экономики к внешнему воздействию.

ISW считает, что введение вторичных санкций, рассматриваемых США, может серьезно ударить по экономике РФ: ограничения сократят возможности импорта и приток доходов от нефти — ключевые источники финансирования войны против Украины.

Дополнительную нагрузку на экономику формирует рост военных расходов. РФ повышает выплаты новобранцам армии Путина, чтобы компенсировать потери на фронте и стимулировать набор, параллельно расширяя оборонно-промышленный комплекс. Это вызывает конкуренцию с гражданским рынком труда, рост зарплат и цен на услуги. Суммарно, все это усиливает разрыв между официальными данными и реальным положением дел, ограничивая экономический рост.

Также, российские финучреждения фиксируют рост проблемных кредитов: по сведениям Bloomberg, некоторые банкиры уже рассматривают возможность обращения за госпомощью. Уровень «плохих» кредитов может вырасти до 6–7 процентов в 2026 году, что опровергает заявления Кремля о «непоколебимой» экономике.

В ISW подчеркивают: Москва «сжигает» экономический ресурс с обеих сторон — стимулируя краткосрочный рост и одновременно раздувая расходы на войну против Украины.

Ранее мы писали о том, что отношение главы Белого дома Дональда Трампа к РФ и Путину изменилось благодаря влиянию двух человек.