Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате указанного вражеского обстрела, вспыхнули пожары на 6-9 этажах жилого дома.

Как стало известно, масштабное возгорание было своевременно ликвидировано спасателями, которым помогали добровольцы. Суммарно, из квартир, охваченных огнем, удалось оперативно вывести и спасти 5 человек. Однако, к сожалению, одна женщина погибла.

На месте «прилете» вели работу психологи ГСЧС и Нацполиции.

Кроме того, из квартир, поврежденных ударом армии Путина, «чрезвычайники» смогли эвакуировать домашних питомцев.

На текущий момент, сведения о количестве пострадавших уточняются, и, вероятно, вскоре появится дополнительная информация.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько дронов-камикадзе и ракет сбила ПВО Украины с начала войны.