Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bild, первый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который оплатит Германия (сейчас лишь производится компанией Raytheon) будет готов к отправке в Украину в течение 6-8 месяцев.

Чтобы ускорить вышеописанный процесс, Берлин намерен передать одну из действующих систем ПВО/ПРО Patriot из запасов Бундесвера, и позже заменить ее новой, однако производство и доставка (в/из США) такой замены «займут годы».

Изначально планировалось, что Пентагон (Минобороны США) предоставит указанный комплекс из своего арсенала, а Германия компенсирует стоимость, но Трамп заявил — американская армия не отдаст ни одной своей системы ПВО, и Европа должна отыскать идентичные средства противодействия у себя.

На фоне дефицита ПВО в Европе продолжаются закрытые переговоры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил — европейские страны пообещали передать Украине 9 систем/комплексов Patriot, которые позже будут компенсированы поставками из США.

В соответствии с данными Bild, три немецкие системы Patriot сейчас находятся на стадии модернизации/переоборудования, и не готовы к использованию, а еще один ЗРК необходим для обучения солдат. Таким образом:

…Сейчас для собственной противовоздушной обороны Бундесвера доступны максимум три единицы, если [Украине] передадут еще одну систему — останется две.

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