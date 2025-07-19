Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, вследствие вышеописанного массированного обстрела пострадали объекты гражданской инфраструктуры и население в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Волынской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях.

Исходя из слов Зеленского, в Сумах атакой РФ разрушена критически-важная инфраструктура — без света остаются тысячи семей. Также, ракетно-дроновые удары были нанесены по Шостке, а в Одессе — повреждена жилая многоэтажка (травмированы 6 человек, включая ребенка и погибла женщина). Идентична армия Путина била ракетами и дронами-камикадзе по Павлограду, разрушив жилой дом и объекты инфраструктуры.

Президент подчеркнул — всюду, где в этом есть необходимость, ведется работа надлежащих служб, которые восстанавливают строения в местах «прилетов» и помогают гражданским после атаки.

Отдельно гарант выразил признательность всем западным лидерам, которые продемонстрировали понимание критической необходимости своевременной реализации достигнутых договоренностей.

В частности, речь идет о совместном производстве вооружений, стратегическом инвестировании в развитие беспилотных технологий на территории Украины — не исключая дроны-перехватчики, а также предоставлении систем ПВО и ракет к ним с перспективой локализованного производства. Все указанное — необходимо «прямо сейчас», поскольку позволит сохранить жизни гражданского населения и существенно укрепить обороноспособность Украины.

Ранее мы писали о том, что РФ нанесла воздушный удар по Одессе.