Как информирует «НБН» со ссылкой на карты боевых действий, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, армия Путина несколько продвинулась в районе пяти населенных пунктов области, прилегающих к Новопавловскому и Покровскому направлениям.

Как стало известно, «освободители» достигли некоторых «успехов» рядом с Котляровкой, Новониколаевкой, Поддубным, Верхнекаменским и Федоровкой, и актуальная карта боевых действий в Донецкой области выглядит нижеуказанным образом:

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

При этом, на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ сообщают:

на Новопавловском направлении подразделения Сил обороны нашей страны отразили 10 атак захватчиков рядом с Шевченко, Запорожьем, Андреевкой-Клевцово, Зеленым Гаем, Воскресенкой, Свободным Полем, Зеленым Полем и Малиевкой;

на Покровском направлении путинские войска 36 раз атаковали позиции защитников (отбито — 35 штурмов) в окрестностях Попов Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, Молодецкого, Орехового, Дачного, Мирнограда, Зверево, Муравки, Алексеевки и Покровска.

Ранее мы писали о том, что днем ранее оккупанты продвинулись на Сумском, Харьковском и Покровском направлениях.